В Беларуси запретили российскую лапшу быстрого приготовления

В Беларуси запретили российскую лапшу быстрого приготовления4
- 23.10.2024, 10:13
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В ней нашли опасную добавку.
В реестр опасной продукции внесли лапшу быстрого приготовления со вкусом курицы торговой марки «Веселый скоровар». Ее выпускает в России ООО «Скоровар», пишет Bar24.
В лапше обнаружили пищевую добавку, которую нельзя использовать для данного вида продукции. Это краситель тартразин (Е102). Производитель не скрывал, что данная добавка в лапше содержится. Указал ее в составе на упаковке. Но дело в том, что этот краситель по нормам безопасности вообще нельзя добавлять в лапшу быстрого приготовления.
Поэтому указанную лапшу признали опасной для потребителя. И запретили ввозить в Беларусь. И продавать в нашей стране. Запрет начнет действовать с 28 октября.
«Веселый скоровар» – не первая российская лапша быстрого приготовления, которую забраковал белорусский Госстандарт. За последние три года в реестр опасной продукции внесли около десяти наименований такой продукции. Причем, во всех случаях причина была в содержании недопустимых красителей.
Однако со временем некоторые виды лапши Госстандарт снова разрешил ввозить и продавать. К примеру, это касается продукции таких торговых марок, как ANACOM или «Сан Ремо».
Всего по состоянию на 23 октября в реестре опасной продукции Госстандарта числилось 1807 товаров. И это только те, которые внесли в 2024 году.