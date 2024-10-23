В ГУР показали, как подразделение Firebird уничтожает оккупантов и технику с помощью дронов 1 23.10.2024, 10:14

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Прилет, вспышка, взрыв.

Украинские воины продолжают наносить потери российским захватчикам, пришедшим в Украину с войной. Бойцы военной разведки эффективно атакуют врага с помощью FPV-дронов.

В результате армия Путина теряет живую силу и дорогостоящую технику. Кадры свежих поражений вблизи российско-украинской границы показали воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird.

«Прилет, вспышка, взрыв – работает подразделение ГУР Firebird. Мастера FPV спецподразделения ГУР МО Украины Firebird не оставляют российских захватчиков в покое – атакуют неожиданно и точно в самых неожиданных для врага местах. Там, где московиты не ожидают, вдруг прилетает, взрывается, загорается ― и крушится дорогостоящее оборудование, и уничтожаются укрепления вместе с оккупантами», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, снятых вблизи российско-украинской границы, видно, как защитники наносят удары по российским позициям, блиндажам и зданиям, в которых расположился личный состав противника. Судя по тому, как неспешно перемещаются между позициями российские оккупанты, атаки они никак не ожидают, поэтому умирают, наверное, крайне удивленными.

Также разведчики уничтожили дорогие российские станции, помогающие отслеживать ситуацию в радиусе нескольких километров.

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