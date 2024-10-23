закрыть
23 октября 2024, среда, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оглушенные

2
  • Андрей Окунь
  • 23.10.2024, 10:21
  • 4,400
Оглушенные
Андрей Окунь

Россиянам хорошенько дали по башке молотком.

Как бы вы описали психологическое состояние России? Я как-то писал, что мы все бродим словно оглушенные. Мы — новое поколение коллективной контузии, люди, которым хорошенько дали по башке молотком.

Видимо, так чувствую не я один. В Свердловской области участники конкурса Росмолодежи должны были придумать дизайн для молодежного бренда одежды. Победителями стала концепция под названием «Твердо и звонко». И одной из ее иллюстраций оказалась металлическая голова, над которой занесен молоток.

Уверен, что авторы не вкладывали в изображение политический подтекст. Подобные вещи, в которых угадывается коллективная боль, рождаются сами. Самая суть рвется наружу бессознательно и потом находит отклик у других людей. Голова, по которой бьет молоток — достаточно злободневно, не так ли?

Там еще и слоган не менее точный. «Гореть, но не сгорать». Звучит, конечно, пафосно, но если вдуматься, то эмблема с таким слоганом больше подходит въезду в ад, чем молодежной толстовке.

Добро пожаловать! Здесь горят, но не сгорают! Муки круглые сутки обеспечены! Одним словом, великолепно точная работа там, где ее не искали.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов