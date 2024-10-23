Оглушенные2
- Андрей Окунь
- 23.10.2024, 10:21
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Россиянам хорошенько дали по башке молотком.
Как бы вы описали психологическое состояние России? Я как-то писал, что мы все бродим словно оглушенные. Мы — новое поколение коллективной контузии, люди, которым хорошенько дали по башке молотком.
Видимо, так чувствую не я один. В Свердловской области участники конкурса Росмолодежи должны были придумать дизайн для молодежного бренда одежды. Победителями стала концепция под названием «Твердо и звонко». И одной из ее иллюстраций оказалась металлическая голова, над которой занесен молоток.
Уверен, что авторы не вкладывали в изображение политический подтекст. Подобные вещи, в которых угадывается коллективная боль, рождаются сами. Самая суть рвется наружу бессознательно и потом находит отклик у других людей. Голова, по которой бьет молоток — достаточно злободневно, не так ли?
Там еще и слоган не менее точный. «Гореть, но не сгорать». Звучит, конечно, пафосно, но если вдуматься, то эмблема с таким слоганом больше подходит въезду в ад, чем молодежной толстовке.
Добро пожаловать! Здесь горят, но не сгорают! Муки круглые сутки обеспечены! Одним словом, великолепно точная работа там, где ее не искали.
Андрей Окунь, «Телеграм»