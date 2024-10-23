Оглушенные 2 Андрей Окунь

23.10.2024, 10:21

4,400

Андрей Окунь

Россиянам хорошенько дали по башке молотком.

Как бы вы описали психологическое состояние России? Я как-то писал, что мы все бродим словно оглушенные. Мы — новое поколение коллективной контузии, люди, которым хорошенько дали по башке молотком.

Видимо, так чувствую не я один. В Свердловской области участники конкурса Росмолодежи должны были придумать дизайн для молодежного бренда одежды. Победителями стала концепция под названием «Твердо и звонко». И одной из ее иллюстраций оказалась металлическая голова, над которой занесен молоток.

Уверен, что авторы не вкладывали в изображение политический подтекст. Подобные вещи, в которых угадывается коллективная боль, рождаются сами. Самая суть рвется наружу бессознательно и потом находит отклик у других людей. Голова, по которой бьет молоток — достаточно злободневно, не так ли?

Там еще и слоган не менее точный. «Гореть, но не сгорать». Звучит, конечно, пафосно, но если вдуматься, то эмблема с таким слоганом больше подходит въезду в ад, чем молодежной толстовке.

Добро пожаловать! Здесь горят, но не сгорают! Муки круглые сутки обеспечены! Одним словом, великолепно точная работа там, где ее не искали.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com