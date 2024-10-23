НХЛ: «Вашингтон» Протаса обыграл «Филадельфию»
- 23.10.2024, 10:20
Белорусский нападающий нанес 4 броска.
В ночь на 23 октября прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Трибуна».
«Вашингтон» Алексея Протаса победил «Филадельфию» (4:1). Белорус провел на льду 13:09 (из них 2:41 в меньшинстве), нанес 4 броска (2 из них мимо), допустил 2 потери, проиграл единственное вбрасывание, и заработал показатель полезности «0».
«Юта» Владислава Колячонка проиграла «Оттаве» (0:4). Белорус был на льду 18:30, нанес 4 броска мимо ворот, применил 2 хита, заработал показатель полезности «0».
«Калгари» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» (4:3 Б). Белорус не попал в заявку из-за травмы.