Российские мотострелки сдались в плен ГУР под Харьковом

Российские мотострелки сдались в плен ГУР под Харьковом1
- 23.10.2024, 10:35
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Видеофакт.
На Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен российскую группу мотострелковых войск. Таким образом, продолжается пополняться обменный фонд. Об этом спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» сообщило в Telegram-канале.
«Поблагодарив воинов «Артана» за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего», — говорится в сообщении.
Сообщается, что российские военнослужащие из оккупационной группировки «на собственной шкуре» почувствовали разницу между кремлевской пропагандой и реалиями поля боя.