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Российские мотострелки сдались в плен ГУР под Харьковом

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  • 23.10.2024, 10:35
  • 2,402
Российские мотострелки сдались в плен ГУР под Харьковом

Видеофакт.

На Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен российскую группу мотострелковых войск. Таким образом, продолжается пополняться обменный фонд. Об этом спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» сообщило в Telegram-канале.

«Поблагодарив воинов «Артана» за сохранившуюся жизнь и человечное отношение, пленные обратились к россиянам: в Украине им делать нечего», — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские военнослужащие из оккупационной группировки «на собственной шкуре» почувствовали разницу между кремлевской пропагандой и реалиями поля боя.

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