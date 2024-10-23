«Для меня это выглядело довольно смешно» 3 23.10.2024, 10:33

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Белорусы на границе столкнулись с новой проверкой.

«Нашай Ніве» стало известно, что на границе Беларуси с Евросоюзом белорусские спецслужбы иногда вызывают на личную беседу новую категорию людей — родителей, чьи дети живут за границей.

Ситуация произошла недавно на белорусско-польской границе, когда туристический автобус возвращался с экскурсионной поездки. Собеседник издания рассказал, что среди путешественников не было людей, ранее привлекавшихся по протестным статьям, — это выясняли еще перед подъездом к границе.

Однако, несмотря на это, белорусские спецслужбы вызвали «на разговор» нескольких человек из автобуса. Как выяснилось, объединяло их одно — дети, живущие за границей (собеседник отметил, что людей, которых можно отнести к такой категории, в автобусе было больше, но вызвали далеко не всех из них).

Один из пассажиров рассказал, что у него спрашивали, почему его ребенок не живет на родине, почему не хочет здесь работать. Настоятельно предложили позвонить и попросить вернуться жить в Беларусь.

«Для меня это выглядело довольно смешно, ведь кто всерьез верит, что после такого звонка дети бросят устроенную жизнь на новом месте (жилье, работу, своих детей вырвут из школы) и поспешат в Беларусь, потому что родители попросили? Мы же говорим о взрослых людях со своей жизнью и мнением», — поделился собеседник.

В итоге всех вызванных на разговор отпустили.

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