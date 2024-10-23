СБУ задержала агентов российской разведки, готовивших теракт в Киеве 23.10.2024, 10:51

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Целью было максимальное количество погибших среди гражданского населения.

Правоохранители задержали агентов российского ГРУ, готовивших теракт в Киеве. Они - жители Запорожья.

Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ. По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины», - говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, целью оккупантов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

Что известно об агентах РФ

Для совершения теракта разведка России дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала «легких» заработков в Telegram-каналах. После вербовки агентка получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

«В соответствии с вражескими указаниями злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должен был достать из замаскированного схрона. Его геолокацию оккупанты планировали «сбросить» девушке накануне теракта», - рассказали в СБУ.

Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российской игры, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

«К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольную" задачу российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья», - добавили в украинской спецслужбе.

Задержание агентов РФ

Чтобы предотвратить преступление, контрразведчики СБУ задержали обоих предателей «на горячем», когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершена по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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