Минск будут расселять? 5 Кирилл Иванов

23.10.2024, 10:35

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Кому-то эта идея покажется нелепой.

Белорусам снова напомнили, что Минск — не резиновый. Правитель на очередном предвыборном совещании озвучил идею о переселении сограждан в сельскую местность:

— Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье.

Лукашенко убежден, что достаточно «и богатых людей, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год». А поэтому, «надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия».

Кому-то эта идея (как, впрочем, и многие другие) покажется нелепой. Мол, кто ж поедет в глухомань по собственной воле? Тем более, что явное отсутствие массового проявления этой самой воли признается самим инициатором «большого переселения». Иначе зачем нужно было бы кого-то «медленно разворачивать» и, тем более, «подталкивать».

Но дело в том, что чем дальше, тем меньше людей наверху интересует мнение тех, кто находится ниже. Простых белорусов мало о чем спрашивали по-настоящему и до событий 2020-го, а уж теперь и подавно.

И если идея заселить неперспективные деревни и сельские пустоши зайдет слишком далеко, то для этого будут созданы «соответствующие условия», можно не сомневаться. Для особо сомневающихся у нас уже созданы отряды «добровольцев» из числа бывших сотрудников ОМОН и бойцов внутренних войск. На днях они как раз тренировались пресекать проявления массовых сомнений.

Кирилл Иванов, «Салilдарнасць»

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