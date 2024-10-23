Великобритания подготовила 200 украинских летчиков для F-16 4 23.10.2024, 10:38

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Заместитель министра обороны королевства сообщил детали.

Великобритания обучила 200 украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, заявил заместитель министра обороны королевства Люк Поллард.

«Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов программы подготовки Королевских ВВС. Эти пилоты скоро будут летать на украинских F-16», — написал Поллард в соцсети Х. Он также подчеркнул, что Великобритания намерена оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании в декабре 2023 года. Тогда сообщалось о подготовке шести опытных летчиков, еще десять стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

Всего в 2023 году союзники Украины подготовили одиннадцать летчиков для F-16. После этого США ускорили процесс обучения опытных украинских пилотов до шести–девяти месяцев в зависимости от их знаний. Подготовку сконцентрировали на конкретных задачах, которые летчикам предстоит решить в ходе текущей войны.

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