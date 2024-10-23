закрыть
23 октября 2024, среда, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания подготовила 200 украинских летчиков для F-16

4
  • 23.10.2024, 10:38
  • 1,530
Великобритания подготовила 200 украинских летчиков для F-16

Заместитель министра обороны королевства сообщил детали.

Великобритания обучила 200 украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, заявил заместитель министра обороны королевства Люк Поллард.

«Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов программы подготовки Королевских ВВС. Эти пилоты скоро будут летать на украинских F-16», — написал Поллард в соцсети Х. Он также подчеркнул, что Великобритания намерена оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании в декабре 2023 года. Тогда сообщалось о подготовке шести опытных летчиков, еще десять стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

Всего в 2023 году союзники Украины подготовили одиннадцать летчиков для F-16. После этого США ускорили процесс обучения опытных украинских пилотов до шести–девяти месяцев в зависимости от их знаний. Подготовку сконцентрировали на конкретных задачах, которые летчикам предстоит решить в ходе текущей войны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов