Восемь необычных признаков, что в крови зашкаливает холестерин 23.10.2024, 10:44

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Обратите внимание на ноги.

Наверняка многие знают, что если в сосудах образуются холестериновые бляшки, это может спровоцировать опасный инфаркт или инсульт.

Проверить холестерин можно с помощью специального анализа – липидограммы. Этот анализ показывает как уровень общего холестерина, так и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности), пишет ТСН.

Заподозрить о наличии холестериновых бляшек можно и самостоятельно, в диагностике могут помочь ноги. По словам экспертов, наиболее очевидный признак того, что холестерин стал зашкаливать, – это медленно растущие ногти на пальцах ног . Иногда может показаться, что они совсем остановили свой рост.

Медики Британского фонда сердца (BHF) посоветовали быть внимательнее и следить за состоянием ног, поскольку ряд симптомов может говорить о проблемах со здоровьем. Они назвали признаки высокого холестерина, проявляющиеся на ногах у человека.

Следует забеспокоиться из-за таких симптомов :

Если стали мучить боли в ногах, которые появляются при движении, но проходят, как только вы ляжете или сядете.

На ногах начали выпадать волосы.

Кожа стала матовой, плотной.

Ноги стали неметь.

На ступнях появились ранки, которые плохо заживают.

Кожа стала очень бледной, появился синеватый оттенок.

Мышцы стали словно меньше.

О высоком уровне плохого холестерина могут поведать и внешние признаки. Например, желтые бляшки – ксантелазмы на веках и в уголках глаз. Эти мягкие безболезненные наросты – отложение холестерина.

Чтобы избежать проблем с холестерином, поменяйте свой образ жизни:

Просмотрите свой рацион – не ешьте трансжиры. Трансжиры находятся в составе магазинного печенья, пряников, тортов, других кондитерских изделий. Ешьте больше клетчатки — овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых круп.

Начните больше двигаться. Физическая активность может снизить уровень холестерина и повысить уровень липопротеинов высокой плотности «хорошего» холестерина. По словам врача, минимум активности, если вы хотите снизить холестерин, это 30 минут в день пять раз в неделю с обязательным увеличением частоты сердечных сокращений во время тренировки.

Бросить курить. Это один из самых действенных способов, если вы курильщик, улучшить уровень холестерина.

Похудейте. Даже 1-2 килограмма лишнего веса влияют на уровень холестерина.

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