Три страны открывают свое воздушное пространство для белорусов

Три страны открывают свое воздушное пространство для белорусов2
- 23.10.2024, 10:52
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Это арабские страны.
Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с тремя арабскими странами. Это значит, что скоро могут появиться прямые рейсы из Минска в Саудовскую Аравию, Кувейт и Марокко, пишет tochka.by.
Такое важное событие прошло на полях конференции ИКАО «ICAN 2024» в Малайзии, где проводятся переговоры о воздушных сообщениях. Принимает в ней участие и делегация Департамента по авиации Минтранса.
Так, с Саудовской Аравией подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении, с Кувейтом – меморандум, а с Марокко – пока лишь протокол переговоров.
Также в Малайзии прошла встреча с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов, на которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.