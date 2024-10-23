Три страны открывают свое воздушное пространство для белорусов 2 23.10.2024, 10:52

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Фото: Charter97.org

Это арабские страны.

Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с тремя арабскими странами. Это значит, что скоро могут появиться прямые рейсы из Минска в Саудовскую Аравию, Кувейт и Марокко, пишет tochka.by.

Такое важное событие прошло на полях конференции ИКАО «ICAN 2024» в Малайзии, где проводятся переговоры о воздушных сообщениях. Принимает в ней участие и делегация Департамента по авиации Минтранса.

Так, с Саудовской Аравией подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении, с Кувейтом – меморандум, а с Марокко – пока лишь протокол переговоров.

Также в Малайзии прошла встреча с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов, на которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.

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