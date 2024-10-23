Путин провел тайную встречу с генералами 23.10.2024, 10:53

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После нее начались «закулисные войны».

Сразу несколько источников близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказали, что 6 октября, накануне своего дня рождения, Путин провел закрытую встречу с большой группой генералов из силового блока.

Подобных встреч не было уже очень давно, некоторые генералы впервые за последние годы имели возможность лично пообщаться с Путиным.

Судя по всему, встреча для некоторых генералов вышла весьма печальной и после нее пошли разговоры о том, что в обозримом будущем они расстанутся с должностями.

«Так, по словам собеседника, на встрече присутствовал и о чем-то коротко переговорил с Путиным начальник Департамента военной контрразведки ФСБ РФ Николай Юрьев. После он был опечален, по словам источника, сейчас упорно гуляет информация, что Юрьев после своего юбилея 25 ноября (ему исполнится 65 лет) «перейдет на другую работу». Сейчас уже начались закулисные «войны» за кресло, которое может освободиться, основных претендентов несколько. Больше всех желает сменить Юрьева нынешний начальник Управления К ФСБ РФ Иван Ткачев», — рассказал Telegram-канал.

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