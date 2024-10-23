Министр обороны России прибыл в Минск

Министр обороны России прибыл в Минск3
- 23.10.2024, 10:56
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Названа цель визита.
В Минск приехал министр обороны России Андрей Белоусов. Повод для визита — заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Председателем на нем будет глава беларусского оборонного ведомства Виктор Хренин.
В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что впервые с 2018 года совместная коллегия проводится на территории Беларуси в очном формате.
«В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности «союзного государства», — пояснили в пресс-службе.
Надо отметить, что это также первая совместная коллегия для Белоусова в качестве министра обороны России. Он был назначен им весной этого года.