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Министр обороны России прибыл в Минск

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  • 23.10.2024, 10:56
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Министр обороны России прибыл в Минск
Фото: «Правительство РФ» / Telegram

Названа цель визита.

В Минск приехал министр обороны России Андрей Белоусов. Повод для визита — заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Председателем на нем будет глава беларусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что впервые с 2018 года совместная коллегия проводится на территории Беларуси в очном формате.

«В ходе заседания Коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности «союзного государства», — пояснили в пресс-службе.

Надо отметить, что это также первая совместная коллегия для Белоусова в качестве министра обороны России. Он был назначен им весной этого года.

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