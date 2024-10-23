Еще один белорусский МАЗ сгорел в России 2 23.10.2024, 11:03

Иллюстративное фото

Предварительная причина — неисправность электропроводки.

В России сгорел очередной автобус МАЗ. Вечером 22 октября загорелся автобус маршрута №83. В момент возгорания пассажиров в нем не было.

«В момент возгорание автобус МАЗ (2018 года выпуска) стоял без пассажиров на конечной остановке. Пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность электропроводки. Ведётся проверка. Автобус работал на маршруте #83 (Московское шоссе — ЖК «Лесная поляна»)», — рассказали изданию 63.ru в «СамараАвтоГаз».

Очевидцы выложили в соцсети видео и фото горящего автобуса.

Недавно еще один МАЗ полностью выгорел в российском Красноярске.

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