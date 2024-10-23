Bloomberg: У Москвы и Пхеньяна могут появиться крупные проблемы 4 23.10.2024, 11:03

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Из-за войск КНДР на фронте.

Россия и КНДР настолько сблизились, что Ким Чен Ын отправил свои войска для участия в войне против Украины. Впрочем, у Москвы и Пхеньяна могут появиться проблемы, пишет Bloomberg.

Ни один северокорейский лидер ранее не сталкивался с ситуацией, когда военные силы страны несли значительные потери, участвуя в зарубежном конфликте. Один из ключевых принципов политики Северной Кореи - приоритетность вооруженных сил, которые влияют практически на все аспекты общественной жизни.

Если количество погибших или раненых северокорейских солдат в Украине возрастет, Ким Чен Ын может столкнуться с серьезными вызовами со стороны военных, которые являются основой его власти.

Кроме того, это может вызвать недовольство среди населения, где многие имеют тесные связи с армией.

Привлечение северокорейских войск к конфликту в Украине может стать проблемой и для России, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи.

Такое развитие событий, вероятно, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны.

Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.

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