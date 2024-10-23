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ВВС: Зеленский готовит внутренний план действий, который поможет Украине выстоять в войне

  • 23.10.2024, 11:08
ВВС: Зеленский готовит внутренний план действий, который поможет Украине выстоять в войне
Владимир Зеленский

Он будет представлен до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий, направленный на усиление страны во время войны с Россией. В частности, Зеленский поручил украинским органам власти создать этот план, охватывающий ключевые направления, такие как оборона, военно-промышленный комплекс, экономика и социальная политика.

Цель документа – обеспечить единство и стабильность внутри страны, вне зависимости от внешних факторов. Об этом пишет BBC-Украина.

Этот внутренний план не является альтернативой «Плану победы» Зеленского, представленному западным партнерам и призванному мобилизовать международную поддержку Украины в войне против России. Новый документ фокусируется на шагах, которые должна предпринять сама Украина. В частности, он будет включать ряд мер, направленных на развитие оборонных возможностей, экономического потенциала и социальной стабильности.

Источники в команде президента отмечают, что его разработка уже началась, и план будет представлен украинскому обществу до конца года.

«Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – пояснил собеседник.

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