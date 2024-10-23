Армения не выдала Минску белоруса
- 23.10.2024, 11:07
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Несмотря на визит Шведа.
Гражданин Беларуси Кирилл Баландин не будет экстрадирован по запросу Минска, ему предоставлен в Армении статус беженца, сообщает армянская служба радио «Свобода».
Решение принято Службой миграции и гражданства МВД Армении.
Баландин был задержан в марте этого года в связи с запросом белорусских властей, это произошло на КПП «Баграташен» на границе Армении и Грузии. По информации адвоката мужчины Ани Чатинян, 31 мая Генеральная прокуратура Армении приняла решение выдать 36-летнего Баландина Беларуси. Это решение было оспорено в армянских судах, но безуспешно.
На родине Баландин обвиняется в «растрате». Речь о ст. 211 УК (присвоение либо растрата).
По словам адвоката, Баландин в октябре был переведен из пенитенциарного учреждения города Ванадзор в аналогичное учреждения Еревана, что могло означать его экстрадицию «уже в ближайшее время».
В армянской прокуратуре сообщили, что Генеральная прокуратура Беларуси предоставила гарантии защиты его прав и свобод.
Защитой интересов Баландина в Армении занимается ванадзорский офис правозащитной организации «Хельсинкская гражданская ассамблея». Армянские и белорусские правозащитники не сомневаются, что в случае экстрадиции права мужчины будут нарушены в его стране. По их убеждению, Баландин может быть привлечен в Беларуси к ответственности за участие в протестах 2020 года.
Ранее Чатинян заявила, что экстрадиция белоруса может быть отменена, если Служба иммиграции и гражданства МВД предоставит ему убежище. Соответствующее заявление в службу было направлено.
3 октября 2024 года генеральный прокурор Андрей Швед, по информации белорусского ведомства, на встрече с армянской коллегой Анной Вардапетян, обсудил вопрос выдачи Беларуси сограждан, обвиняемых и осужденных по уголовным делам. Генпрокуратура Армении в сообщении о визите Шведа обсуждение вопроса выдачи лиц не упомянула.