Силовики с оружием жестко задержали жителя Могилевской области

Силовики с оружием жестко задержали жителя Могилевской области2
- 23.10.2024, 11:12
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За лайки и репосты.
Силовики задержали жителя деревни Лыково в Могилевском районе из-за репостов и лайков в «Одноклассниках». Видео с жестким задержанием мужчины опубликовал провластный канал.
Задержанного зовут Александр Лопаченко, ему 42 года, узнала «Медиазона».
В ролике силовиков сначала показано задержание Александра. После команды «работаем» из микроавтобуса выскакивают двое сотрудников ОМОНа, они с оружием, в бронежилетах и шлемах, бросают мужчину лицом в землю и спрашивают, знает ли он, за что задержан. Александр говорит, что не знает. Один из милиционеров отвечает ему: «Вы задержаны за распространение экстремистских материалов», поздравляю вас».
Далее один из милиционеров спрашивает: «Как задержали вас, красиво»? Александр отвечает: «Очень».
По каким именно статьям задержан Александр Лопаченко — неизвестно, авторы провластного канала пишут, что он «заработал административные протоколы и уголовное дело».