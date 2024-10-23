Билл Гейтс впервые пожертвовал деньги кандидату в президенты США 23.10.2024, 11:15

Билл Гейтс

50 млн долларов были тайно переданы на кампанию Камалы Харрис.

Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, в частном порядке заявил, что недавно пожертвовал около 50 млн долларов некоммерческой организации, которая поддерживает президентскую кампанию Камалы Харрис.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, основатель Microsoft сделал это после десятилетий воздержания от политики.

Пожертвование должно было остаться в тайне. Гейтс публично не поддерживал Харрис, и его пожертвование будет представлять собой существенное изменение в стратегии, которая ранее удерживала его от подобных подарков.

В частных разговорах с друзьями и другими людьми в этом году Гейтс выразил обеспокоенность тем, как будет выглядеть второе президентство Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что мог бы работать с любым из кандидатов.

У Гейтса нет тесных отношений с Харрис, но он приветствовал работу администрации Байдена-Харрис по изменению климата.

Благотворительная организация Гейтса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, серьезно обеспокоена возможными сокращениями программ планирования семьи и глобального здравоохранения в случае избрания Трампа, заявили два человека, близких к фонду.

Тайный взнос

Гейтс сказал, что сделал свое пожертвование Future Forward, главной внешней группе по сбору средств в поддержку Харрис, сообщили источники The New York Times.

Гейтс обсудил свое пожертвование в пользу Харрис со своими коллегами, включая Майка Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка и главного сторонника Future Forward, который рассматривал возможность пожертвования аналогичного размера, сообщили источники.

Пожертвование Гейтса было направлено конкретно в некоммерческое подразделение Future Forward, Future Forward USA Action, которая как организация «темных денег» не раскрывает своих доноров. Таким образом, любой взнос Гейтса никогда не будет опубликован ни в одной публичной отчетности.

В заявлении в ответ на это сообщение Гейтс не упоминал напрямую о пожертвовании или поддержке Харрис в гонке. Он подчеркнул свою двухпартийность - но также сказал, что «эти выборы отличаются».

«Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, сокращению бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире, - сказал он The New York Times. - У меня большой опыт работы с лидерами по всему политическому спектру, но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире».

Блумберг и г-н Гейтс - давние друзья, которых связывают филантропия, проблемы общественного здравоохранения и изменения климата. Гейтс, чье состояние оценивается в 162 млрд долларов, давно подталкивался друзьями-демократами и спонсорами к участию в борьбе с Трампом, но он всегда сопротивлялся.

Как и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс, Гейтс долгое время стремился держаться выше политики, чтобы иметь доверие как среди демократической, так и среди республиканской аудитории и администраций, особенно тех, которые работают в развивающихся странах.

«Я предпочитаю не участвовать в крупных политических пожертвованиях», - заявил Гейтс в конце 2019 года.

Пожертвование в группу «темных денег» дает некоторую защиту: некоторые богатые спонсоры, которые поддерживают Харрис, нервничают из-за того, что их публично отождествляют с ее кампанией, опасаясь, что Трамп будет мстить после ноября. Трамп пригрозил преследовать сторонников Харрис, включая ее крупнейших спонсоров.

Гейтс - один из самых отслеживаемых людей в мире филантропии, с сетью богатых дарителей, которые его очень уважают. Многие из этих людей являются частью сообщества Giving Pledge, группы миллиардеров, организованной Гейтсом и Френч Гейтс, которые обещают пожертвовать не менее половины своих активов на благотворительные цели.

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