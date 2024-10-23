Найдено самое больше простое число в мире 23.10.2024, 11:18

В нем 41 миллион цифр.

Бывший инженер-программист компании Nvidia Люк Дюран и проект GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) обнаружили самое крупное известное простое число, для записи которого потребуется 41 миллион цифр. Проект GIMPS объединяет добровольцев со всего мира в поисках простых чисел Мерсенна, которые имеют вид 2^n — 1, пишет «Хайтек».

На данный момент самое большое известное простое число — 2^136279841 — 1, которое обозначается как M136279841. Для его вычисления необходимо произвести более 136 миллионов умножений двойки на саму себя, а затем вычесть единицу. Предыдущее рекордное число, M82589933, было найдено шесть лет назад.

Это открытие знаменательно тем, что оно стало результатом использования графических процессоров в центрах обработки данных. В 2017 году Михай Преда первым применил GPU для проверки чисел Мерсенна, разработав программу GpuOwl и сделав её доступной для участников GIMPS. В 2023 году к проекту присоединился Люк Дюран, и команда разработала инфраструктуру для развертывания программы Преды на нескольких GPU-серверах в облаке. Работа длилась год, и 11 октября ускоритель Nvidia A100 в Дублине выдал результат M136279841, который подтвердил Nvidia H100 в Сан-Антонио.

Это достижение представляет интерес для любителей математики и подчеркивает, что графические процессоры в центрах обработки данных полезны не только в области искусственного интеллекта. Они также могут использоваться для сложных моделей, требующих значительных объемов данных, для криптографии и многого другого. Мощность графических процессоров продолжает расти, что позволит им помогать в поисках еще больших простых чисел.

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