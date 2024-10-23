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«Хартия» освободила от оккупантов стратегически важный участок

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  • 23.10.2024, 11:23
«Хартия» освободила от оккупантов стратегически важный участок

Враг выбит с территории в районе Липцев

Силам обороны Украины удалось освободить еще один участок перед селом Липцы в Харьковской области.

Об этом сообщил представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев в комментарии телеканалу «Эспрессо».

«Липцы — это стратегически важный участок, ведь когда бригада «Хартия» зашла в Харьковскую область в мае этого года, мы встретили врага во время их наступления уже в окрестностях Липцов, откуда нам удалось их выбить», — сказал он.

Дегтярев отметил, что все эти месяцы украинские силы продолжают отталкивать россиян вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе.

«На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить еще один участок перед Липцами», — подчеркнул он.

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