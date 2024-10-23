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Апофеоз национал-предательства

  • Аббас Галлямов
  • 23.10.2024, 11:32
Апофеоз национал-предательства
Аббас Галлямов

Москва вернулась к практикам времен Орды.

Предположим, я русский патриот. Кому я должен желать победы в ситуации противостояния «родственного народа» с какими-то там корейцами? Логично, что первому. Братья-славяне, в конце концов. Православная братия.

Привлечение корейцев в качестве союзника в этом конфликте – это что-то вроде того, чем промышляли некоторые московские князья во время ордынского ига, когда они подавляли восстания, например, тверичей с помощью привлеченного татаро-монгольского войска.

Апофеоз национал-предательства.

Аббас Галлямов, Telegram

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