Апофеоз национал-предательства Аббас Галлямов

23.10.2024, 11:32

Аббас Галлямов

Москва вернулась к практикам времен Орды.

Предположим, я русский патриот. Кому я должен желать победы в ситуации противостояния «родственного народа» с какими-то там корейцами? Логично, что первому. Братья-славяне, в конце концов. Православная братия.

Привлечение корейцев в качестве союзника в этом конфликте – это что-то вроде того, чем промышляли некоторые московские князья во время ордынского ига, когда они подавляли восстания, например, тверичей с помощью привлеченного татаро-монгольского войска.

Апофеоз национал-предательства.

Аббас Галлямов, Telegram

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