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Министр обороны РФ заявил в Минске о применении ядерного оружия

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  • 23.10.2024, 11:37
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Министр обороны РФ заявил в Минске о применении ядерного оружия

При «агрессии против Беларуси».

Государственная политика России в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника «союзного государства».

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с главой белорусского военного ведомства Виктором Хрениным, которая прошла 23 октября в Минске.

— Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации ее к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника «союзного государства», — сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

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