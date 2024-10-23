Defense Express: Южная Корея может передать ВСУ 3,4 млн снарядов 6 23.10.2024, 11:38

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У страны огромный запас боеприпасов 105-го калибра.

Во времена «Холодной войны» США накопили на территории Южной Кореи огромный запас снарядов.

Южная Корея рассматривает возможность передачи Украине боеприпасов и оружия в ответ на появление военных КНДР на стороне РФ. У страны есть 3,4 миллиона 105-мм снарядов, которые очень нужны ВСУ, пишет Defense Express.

22 октября южнокорейское агентство Yonhap News опубликовало сообщение о том, что Южная Корея впервые рассматривает передачу вооружения для оборонительных и наступательных операций Украине в ответ на действия Северной Кореи. Еще в апреле в Центре стратегических и международных исследований CSIS говорили о том, что у страны есть миллионы «лишних» снарядов калибра 105 мм и их было бы разумно передать ВСУ.

Дело в том, что во времена «Холодной войны» США накопили на территории Южной Кореи огромный запас снарядов. Страна получила несколько сотен тысяч 155-мм снарядов и 3,4 миллиона 105-мм снарядов. На вооружении Южной Корее есть всего несколько мобильных артсистем K105 HT, которым подходят снаряды калибра 105 мм. Еще с 2020 года их собираются постепенно отправить в резерв, отмечают в Defense Express.

В издании подчеркнули, что часть из 3,4 миллиона 105-мм снарядов являются избыточными для Южной Корее. Поэтому боеприпасы можно передать ВСУ без серьезных последствий для страны.

105-мм снаряды особенно необходимы ВСУ, так как Украина получила более 100 гаубиц соответствующего калибра от западных партнеров, добавили в Defense Express.

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