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Что нужно немедленно упорядочить в украинской армии

  • Юрий Бутусов
  • 23.10.2024, 11:48
  • 1,704
Что нужно немедленно упорядочить в украинской армии
Юрий Бутусов

Война — это коллективная боеспособность.

Почему самой армии нужно немедленно упорядочить перемещения?

Война — это коллективная боеспособность, это адаптация к процессам и изменениям, и все это зависит исключительно от людей. Потеря взаимодействия и доверия в коллективе всегда приводит к потере боеспособности, это приводит к потере мотивации конкретных людей в этом коллективе. Людей надо сохранять, чтобы усиливать боеспособность в других коллективах.

Кто издает приказ?

1. Перемещение с согласия командиров частей — должно происходить в любое время, срок на перемещение до 1 месяца. Руководство ставится в известность.

2. Приказ командующего Оперативно-тактической группировки (ОТГ) — в рамках подчиненных ОТГ, войск, который может выдаваться во время выполнения боевых задач в полосе ОТГ. Срок на перемещение до двух недель.

3. Приказ командующего оперативного командования (ОК), ТРК — в рамках подчиненных ОК войск, который может выдаваться при отводе данных частей в зону ответственности оперативного командования. ТРК, срок на перемещение до двух недель.

4. Приказ главнокомандующего ВСУ, НГУ на перемещение — до двух недель.

Принципиально важно, что должен быть определен порядок перемещения по инициативе самого военнослужащего при таких условиях:

1. Отношение из боевой части, выполняющей задачи в определенной БР полосе ответственности на аналогичную или на более высокую должность.

2. Срок службы в действующий воинской части не менее 6 месяцев.

3. Повторные перемещения разрешены не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Как сделать так, чтобы большинство личного состава не сбежало из определенных бригад, чтобы где-то людей было много, а где-то мало?

1. Назначать на должности настоящих боевых лидеров, а не чьих-то кумовьев, друзей, просто знакомых дураков, как это делается в половине кадровых назначений. Стержнем коллектива являются его лидеры, а не зарплата и связи.

2. Тем боевым лидерам, которые выполняют задачи и к которым пытаются перевестись люди, надо давать больше полномочий — лучших комбатов делать комбригами, лучших комбригов — командирами дивизий из 4−5 бригад, и тогда приток людей будет распределяться на всех, не будет просадки отдельных частей по численности.

Юрий Бутусов, «Фейбук»

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