Под Минском горела «школа будущего»
- 23.10.2024, 11:58
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Ее построили в 2020 году.
23 октября в школе №1 деревни Копище Минского района произошло загорание в сантехническом помещении. Оно было потушено еще до приезда пожарных.
В школе сработала пожарная сигнализация. Ученики и работники школы эвакуировались. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, сообщает МЧС.
Школу №1 в Копище называют «школой будущего». Она была построена в 2020 году. Как указано на сайте школы, в ней учится более 2300 детей.