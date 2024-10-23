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Под Минском горела «школа будущего»

  • 23.10.2024, 11:58
  • 2,080
Под Минском горела «школа будущего»

Ее построили в 2020 году.

23 октября в школе №1 деревни Копище Минского района произошло загорание в сантехническом помещении. Оно было потушено еще до приезда пожарных.

В школе сработала пожарная сигнализация. Ученики и работники школы эвакуировались. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, сообщает МЧС.

Школу №1 в Копище называют «школой будущего». Она была построена в 2020 году. Как указано на сайте школы, в ней учится более 2300 детей.

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