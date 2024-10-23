Под Минском горела «школа будущего» 23.10.2024, 11:58

2,080

Ее построили в 2020 году.

23 октября в школе №1 деревни Копище Минского района произошло загорание в сантехническом помещении. Оно было потушено еще до приезда пожарных.

В школе сработала пожарная сигнализация. Ученики и работники школы эвакуировались. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, сообщает МЧС.

Школу №1 в Копище называют «школой будущего». Она была построена в 2020 году. Как указано на сайте школы, в ней учится более 2300 детей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com