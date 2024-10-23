закрыть
23 октября 2024, среда, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Если можно попасть в ад, то это именно то место»

2
  • 23.10.2024, 12:07
  • 3,662
«Если можно попасть в ад, то это именно то место»

Экс-заключенные рассказали, что происходит в «пресс-отрядах».

В гомельской женской колонии есть два отряда, которые считаются «пресс-отрядами». Их особенность — многочисленные провокации и доносы, а также крайне жестокое отношение к политзаключенным. В один из них попадала Мария Колесникова в начале своего пребывания в колонии. Другие женщины, которые прошли через «пресс-отряд» и уже освободились, рассказали о происходящем там: как организуют «подставы», режут наволочки и подбрасывают гусениц в кружки.

Расследование «Пытки и жестокое обращение в гомельской женской колонии № 4» подготовил Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. Это спецпроект правозащитной организации «Правовая инициатива», основанный вместе с белорусскими и международными правозащитниками.

Для исследования авторы документа изучили 20 интервью с бывшими женщинами-политзаключенными, которые отбывали наказание в ИК-4 в период с мая 2021 по февраль 2024 года. Интервью подготовили правозащитники «Вясны» и «Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси».

Все персональные данные из интервью изъяты, чтобы не создать новые сложности и проблемы для женщин-осужденных, которые остаются в неволе, пишет «Зеркало».

«Запрещают с ней вообще разговаривать»

Наиболее известные политические заключенные находятся под большим контролем и давлением, говорится в исследовании. Таких, а также тех, кто отказываются от сотрудничества, признания вины и иных действий, требуемых от них администрацией, помещают в так называемые пресс-отряды. Таковыми в ИК-4 считаются 9-й и 18-й отряды.

Их специфика в том, что находящиеся там заключенные постоянно следят друг за другом и сообщают администрации о любых нарушениях, а также постоянно провоцируют или даже подстраивают нарушения.

По информации освободившихся женщин, Марии Колесниковой уделяется самое пристальное внимание со стороны администрации. Первоначально она находилась в 18-м отряде. В нем нет других политзаключенных. Поэтому свидетельств о том, что происходит с ней самой, не так много.

— Маша Колесникова, она одна в отряде, то есть с ней «политических» никаких нет, запрещают с ней вообще разговаривать, — рассказала одна из собеседниц правозащитников.

«Это была просто подстава»

В определенный момент Мария попала в ШИЗО. По информации авторов доклада, причиной стало «то, что одолжила часы на время дежурства другой девочке». Давать другим заключенным свои вещи нельзя, администрация считает это нарушением.

— Девочка, которая участвовала в спортландии, <…> смогла уговорить Машу одолжить ей часы, — вспомнила бывшая политзаключенная. — Буквально через небольшой промежуток времени в отряд пришли сотрудники колонии, то есть это, очевидно, была просто подстава. И на Колесникову написали рапорт. И я так понимаю, это было ее первое нарушение, после которого ее отправили в ШИЗО.

В исследовании правозащитников приведено имя девушки, которая попросила часы, — Стелла Мамулян. Другие заключенные характеризовали ее как человека, который «работает с ментами». После участия в провокации она получила возможность общаться с осужденной из другого отряда, следует из свидетельств в докладе.

Об истории с часами Колесниковой раньше сообщало издание «Наша Ніва». Позднее с редакцией связались знакомые Стеллы, чтобы представить ее позицию. Бывшая заключенная говорила друзьям, что Мария дала ей часы на время соревнований, но прямо во время них к Стелле подошли сотрудники и их забрали.

Взыскание за это получили обе — и Колесникова, и Мамулян. Правда, Марию отправили в ШИЗО, а Стеллу лишили длительного свидания.

Также одна из бывших заключенных вспомнила, как ей «наливали воду» в туфли. По ее словам, с Колесниковой в определенный момент случилось то же самое.

— Я потом смеялась, говорю, меня очень высоко подняли. Двум человекам во всей колонии, это мне и Маше Колесниковой, налили воду в туфли, — рассказала она.

«У меня были постоянно гусеницы в кружке с чаем»

В докладе правозащитников приведены свидетельства нескольких бывших заключенных, которые вспоминали отряд № 9. Его также называют «пресс-отрядом» или «пресс-хатой».

— Один из основных отрядов, где происходили эти жуткие вещи, это девятый. Его среди осужденных часто называют, особенно среди политзаключенных, «пресс-хатой», ну, «пресс-хата» не в понимании того, что комната там есть какая-то, а в том смысле, целиком отряд, — вспоминала освободившаяся заключенная.

— Это самый жестокий отряд, если вот можно попасть в ад, то это именно то место, — приводят правозащитники еще одно свидетельство.

— У меня в этом отряде были порезаны наволочка, простыня. Были постоянно гусеницы в кружке с чаем, постоянно вывернутое ведро воды на постели, — рассказала другая женщина, которая прошла через «пресс-отряд».

В отряде № 9 «политические», помимо работы на фабрике, были вынуждены выполнять множество дополнительной работы.

— Те, кто стоит на профучете по экстремизму, ходят независимо ни от чего на все чистки картошки, морковки, лука. Бывало такое, что три дня подряд мы чистим картошку с луком. Бывало, что мы 80 мешков картошки должны были почистить. Ну, там нас идет человек 20, за пару часов мы должны очень быстро все это почистить тупыми ножами, — цитируют авторы доклада свидетельство бывшей политзаключенной.

Само пребывание в этом отряде используют как метод давления.

— Она отказалась писать помилование, — вспоминала бывшая заключенная историю другой женщины. — Ее переводят в 9-й отряд. У нее в телогрейке находят вшитые лезвия, и она идет на наказание, на комиссию. Она отделалась предупреждением. Но ей оперативник сказал: «Если не хочешь продолжения, напиши на помилование». И она тогда написала на помилование. Тогда ее перевели обратно.

— У меня тоже были угрозы от Черного (речь об оперативном сотруднике Игоре Черном. — Прим. ред.), — рассказала бывшая заключенная. — Последние разы, когда мы с ним коммуницировали насчет моих нарушений, он меня грозился перекинуть в девятый, с иронией, ну типа: «Ну что ты, ну классный отряд же, че ты начинаешь?».

«Любила давать индивидуальные задания»

По свидетельствам бывших заключенных, «организовывал» отряд № 9 «самый рьяный» оперативный сотрудник Александр Кузнецов (позднее он перешел в отряд № 18). Начальница отряда № 9 — Ангелина Максимчикова. Провокации происходили не только с ее разрешения, но и по ее прямому заданию, утверждают собеседницы правозащитников:

— Все происходящие ужасы в колонии, большинство из них, они преднамеренные, то есть это специально сделано по указанию от сотрудников. Чаще всего от сотрудников оперчасти и начальника колонии. Но также там присутствовали сотрудники такие, как Ангелина Сергеевна Максимчикова, начальница 9-го «пресс-отряда», которая участвовала точно так же в различных избиениях, гноблениях, вымогательствах и прочем.

Максимчикова любила давать индивидуальные задания именно по политическим заключенным. <…> Люди просто приходили к ним и кидали в лицо свое грязное белье, где-то в месячных, где-то там в г*вне, в моче, просто вонючее, потное.

По свидетельству освободившихся женщин, в отряде № 9 — множество других заключенных, кто согласился сотрудничать с администрацией колонии. Через таких людей сотрудники «подставляли» неугодных заключенных.

— Опер дает команду «фас»… А с учетом того, что в 9-м отряде почти все работают на опера, можно команду дать любому или всем. Этот человек подбрасывает иголку, потом неожиданно приходит обыск, находит эту иголку или этот нож из машинки, и составляется рапорт за хранение запрещенного предмета, — говорится в исследовании.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов