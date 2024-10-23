Путину так и не удалось скрыть это Виталий Портников, «Крым.реалии»

23.10.2024, 12:08

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Виталий Портников

Кремлю приходится довольствоваться декорациями.

Получить от крупного международного форума — демонстрацию отсутствия международной изоляции России, двусторонние встречи с лидерами таких важных в мировой политике государств, как Китай, Индия или Турция, напоминание о том, что Россия, несмотря на продолжающуюся войну с Украиной — все еще важный мировой игрок.

Да, 36 делегаций — это немало. Да, встреча Владимир Путина с Си Цзиньпином, несомненно, будет одной из важных мировых новостей. Да, высокие гости не будут задавать российскому президенту неудобных вопросов, напоминать об аннексии Крыма и других украинских регионов, а когда будут обсуждать вопрос о войне России против Украины, главным образом станут упоминать о стремлении к миру и готовности стать посредниками в достижении договоренностей. Все это так.

Но между Путиным и остальными лидерами стран БРИКС, думаю, есть одно важное отличие. Ни у председателя КНР, ни у премьер-министра Индии, ни у президента Бразилии, ни у президента ЮАР нет никаких проблем с поездками в Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Они проводят важные международные саммиты, к которым действительно приковано внимание всего мира — вспомним хотя бы недавние поездки в Соединенные Штаты Си Цзиньпина и Нарендры Моди, вспомним о визите Эмманюэля Макрона в Китай и об ответном визите Си Цзиньпина во Францию.

Очевидно, что между западными странами и Китаем проблем не счесть, но лидеры этих стран — собеседники. А Путин — изгой. Многие считают, что российский президент уклонился от поездки на саммит «Группы 20» в Бразилию прежде всего потому, что боялся ареста. А я продолжаю считать, что он боялся унижения. Потому что в Бразилии западные лидеры бойкотировали бы Путина так, как они сейчас бойкотируют Лаврова. И было бы очевидно, кто с кем встречается: Си Цзиньпин, Моди или бразильский президент Лула да Силва, вовремя поскользнувшийся перед отлетом в Казань, проводили бы одну встречу за другой, а Путину осталось бы общаться только с ними самими. Потому что решение российского президента аннексировать Крым и начать после восьми лет конфликта на Донбассе большую войну с Украиной дорого ему обошлось — даже если в Казани ему об этом не расскажут.

Поэтому не нужно бояться называть вещи своими именами. Да, Путин не изолирован на так называемом Глобальном Юге, но в мире как таковом он изолирован. И ему, уверен, приходится довольствоваться декорациями, а не реальными союзами. СНГ — декорация и поэтому Путину, похоже, как студенту-«заучке», приходится спекулировать собственным днем рождения, чтобы зазвать «однокурсников» — лидеров стран СНГ — на праздничный пирог.

БРИКС, конечно, выглядит куда внушительнее СНГ, но вот только лидер там отнюдь не Путин. Никаких реальных решений организация, в которой состоят извечные конкуренты Индия и Китай, принять не может, а расширение БРИКС, о котором мечтали в Москве, пока что заблокировано ЮАР и Индией. ШОС — еще одна региональная организация, в которой китайское влияние окончательно вытеснило российское. Есть чем гордиться, кроме того, что в Казань съехалось так много президентов — президентов, которые уже вскоре отправятся на «двадцатку» и не встретят там Путина?

Виталий Портников, «Крым.реалии»

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