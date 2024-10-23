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Назван смартфон с лучшей селфи-камерой на сегодняшний день

  • 23.10.2024, 12:12
Назван смартфон с лучшей селфи-камерой на сегодняшний день

Топовая модель обошла конкурентов.

iPhone 16 Pro Max не удалось стать лидером в рейтинге камерофонов по версии DxOMark, но он частично реабилитировался в другом рейтинге.

Эксперты назвали топовый флагман Apple лучшим для съемок с фронтальной камеры.

Смартфон набрал 151 очков и попал на первую строчку топа. Переднюю камеру похвалили за точную экспозицию, надежную автофокусировку, большую глубину резкости, высокий уровень детализации как в режиме фото, так и в режиме видео, эффективную стабилизацию и естественный эффект боке в портретном режиме.

Учитывая позицию в рейтинге, о серьезных «минусах» говорить не приходится. Но если их искать, то на видео иногда проявляются шумы, а баланс белого недостаточно точный.

Интересно, что в iPhone 16 Pro Max встроена та же передняя камера, что и в iPhone 14 и 15 Pro Max – 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1,9. То есть за повышение качества в большей степени отвечают нейросети и более мощный чипсет. Это подтверждает тот факт, что iPhone 15 Pro Max оказался на третьем месте, а 14 Pro Max – на шестом.

Так сейчас выглядит актуальный топ-10 рейтинга фронтальных камер:

По слухам, Pro-модели iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 мегапикселей. Apple последний раз обновляла селфи-камеру своих смартфонов 2019 году, когда вышел iPhone 11.

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