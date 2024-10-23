Солдаты КНДР под Курском: какие задачи поставят перед северокорейскими бойцами 23.10.2024, 12:13

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Эксперты назвали операциях, в которых они могут быть задействованы.

Руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил о прибытии 23 октября первых северокорейских военных в Курскую область. В ответ Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими войсками, передает информационное агентство Yonhap.

В связи с этим обозреватели The War Zone выясняли, какие задачи будут выполнять южнокорейские военные, и в каких операциях они могут быть задействованы.

Роль спецподразделений КНДР

По данным, Северная Корея направляет до 12 000 солдат, включая элитные подразделения специального назначения, для поддержки российских сил в регионе. Конкретные задачи, которые будут выполнять северокорейские войска, пока до конца не ясны, однако вероятно, что они будут привлечены к защите ключевых объектов и укреплению обороны на Курском направлении.

Спецподразделения КНДР известны своей жесткой подготовкой, которая включает как контрпартизанские действия, так и проведение диверсионных операций. Эти навыки могут быть использованы в условиях активной фазы боевых действий, особенно с учетом постоянных атак со стороны ВСУ.

Обучение летчиков

По информации южнокорейских СМИ, Северная Корея направила своих пилотов во Владивосток и другие города на Дальнем Востоке РФ в преддверии возможного развертывания их войск.

И хотя точные цели этого присутствия остаются неясными, одно из предположений заключается в том, что северокорейские летчики проходят обучение на российских штурмовых самолетах Су-25.

Reports suggest North Korea has sent fighter pilots to Russia to potentially assist in the Ukraine war, amid shortages of Russian pilots according to Newsweek. South Korean media indicated that North Korean pilots were dispatched to Vladivostok ahead of ground troop deployment.… pic.twitter.com/dNatN0PDN8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2024

Контрмеры

В свою очередь если военнослужащие Южной Кореи будут направлены в Украину, они смогут наблюдать за действиями спецназа КНДР и анализировать их боевые возможности.

Кроме того, в случае развертывания, как ожидается, группа будет состоять из военнослужащих из разведывательных подразделений, которые могли бы анализировать северокорейскую тактику боя или принимать участие в допросах пленных из числа солдат КНДР.

Что касается летчиков из КНДР, которые будут проходить подготовку на штурмовиках Су-25, то издание отмечает, что в ответ Сеул может направить военных специалистов, а также предоставить зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Чхонгун-II» (M-SAM), артиллерийские системы и танки K2.

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