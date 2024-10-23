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Лукашенко не пустили на самый важный день саммита БРИКС

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 23.10.2024, 12:18
  • 10,982
Лукашенко не пустили на самый важный день саммита БРИКС
фото: ТАСС

Остается ловить участников возле туалетов.

Лукашенко летит в Казань. Правда, лететь по-прежнему не с чем. Тем более, что на самый важный день – неформальных встреч, его просто не пустили.

Поэтому, как правдиво (да, такое тоже иногда случается) написал канал его пропагандистов,«программу нельзя назвать насыщенной».

Остается пытаться ловить участников за рукав в коридорах и возле туалетов, что по недоразумению будет называться громким словом «кулуары» и «поля».

Спринтерские (как, впрочем, марафонские) забеги ему, кстати, полностью противопоказаны. У пропагандистов все уже круг применимых к Лукашенко метафор.

Тем более, что впереди еще «выборы», на которые не стоит идти.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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