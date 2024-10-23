Лукашенко не пустили на самый важный день саммита БРИКС

Лукашенко не пустили на самый важный день саммита БРИКС10
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 23.10.2024, 12:18
- 10,982
Остается ловить участников возле туалетов.
Лукашенко летит в Казань. Правда, лететь по-прежнему не с чем. Тем более, что на самый важный день – неформальных встреч, его просто не пустили.
Поэтому, как правдиво (да, такое тоже иногда случается) написал канал его пропагандистов,«программу нельзя назвать насыщенной».
Остается пытаться ловить участников за рукав в коридорах и возле туалетов, что по недоразумению будет называться громким словом «кулуары» и «поля».
Спринтерские (как, впрочем, марафонские) забеги ему, кстати, полностью противопоказаны. У пропагандистов все уже круг применимых к Лукашенко метафор.
Тем более, что впереди еще «выборы», на которые не стоит идти.
Telegram-канал «Ник и Майк»