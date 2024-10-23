В Дроздах появится речной трамвай

В Дроздах появится речной трамвай1
- 23.10.2024, 12:23
Пока его тестируют.
Речной трамвайчик спустили на воду на водохранилище Дрозды в Минске 23 октября. Об этом сообщили на госпредприятии «Аква-Минск».
Пока его тестируют, а перевозить пассажиров он начнет весной.
«Речной трамвайчик предназначен для транспортировки гостей парк-отеля «На том берегу», а также для организации водных прогулок по акватории водохранилища Дрозды. В октябре и ноябре 2024 года речной трамвайчик будет использоваться в тестовом режиме, а полноценно функционировать он начнет в весенне-летний период 2025 года», — рассказали на предприятии.