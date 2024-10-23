«Отец погиб, зато у меня есть квартира» 2 23.10.2024, 12:32

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Глава Приморья придумал, как заставить российских детей стать «патриотами».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко придумал, как заставить российских детей, чьи родители были утилизированы в Украине в интересах кремлевского режима, полюбить государство и стать настоящими «патриотами».

Свою идею он озвучил во время встречи с так называемым «омбудсменом» Марией Львовой-Беловой, которая находится в международном розыске за похищения несовершеннолетних с временно оккупированных украинских территорий.

По словам Кожемяко, российских сирот, чьи дети были ликвидированы ВСУ или стали инвалидами первой группы надо просто подкупить, выдав каждому по квартире.

Чиновник уверен, что такой подход поможет ребенку смириться с тем, что его отец был превращен фактически в «пушечное мясо» и не задаваться вопросами по поводу целесообразности его смерти.

«У нас сейчас немного другой подход — чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а тот человек, который отдал жизнь за родину или стал там инвалидом первой группы (военные преступники — ред.), его ребенок остается почему-то без жилья. Да, есть военная ипотека, но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: «Да, отец погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира». Это делает детей патриотически настроенными», — заявил Кожемяко.

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