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Силовики задержали девушку, которая ездила на мотоцикле с красными и белыми лентами

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  • 23.10.2024, 12:37
  • 2,854
Силовики задержали девушку, которая ездила на мотоцикле с красными и белыми лентами

На нее написали донос.

В канале ГУБОПиКа появилось видео допроса девушки, которую задержали за красные и белые ленты на шлеме. По словам силовиков, они получили донос на нее.

Силовики также утверждают, что в телефоне девушки нашли видео с протестных акций 2020 года.

На видео задержанная говорит, что она самозанятая и занимается разработкой сайтов.

На данный момент неизвестно, что с ней происходит.

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