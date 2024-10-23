Силовики задержали девушку, которая ездила на мотоцикле с красными и белыми лентами

Силовики задержали девушку, которая ездила на мотоцикле с красными и белыми лентами6
- 23.10.2024, 12:37
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На нее написали донос.
В канале ГУБОПиКа появилось видео допроса девушки, которую задержали за красные и белые ленты на шлеме. По словам силовиков, они получили донос на нее.
Силовики также утверждают, что в телефоне девушки нашли видео с протестных акций 2020 года.
На видео задержанная говорит, что она самозанятая и занимается разработкой сайтов.
На данный момент неизвестно, что с ней происходит.