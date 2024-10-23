WSJ: В договор между Россией и КНДР включили секретный пункт 3 23.10.2024, 12:40

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Стало известно его содержание.

В договор о военном сотрудничестве между Россией и КНДР входит секретный пункт, по которому Пхеньян может отправить тысячи солдат на фронт в Украину, чтобы получить реальный боевой опыт, рассказали The Wall Street Journal источники в российской разведке.

По их словам, когда президент РФ Владимир Путин в июне этого года прилетел в Северную Корею, Пхеньян был готов предложить Москве артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо. Однако в финальный вариант договора включили также секретный пункт об отправке на войну северокорейских солдат.

На данный момент большая часть солдат из КНДР находятся на безопасном расстоянии от линии фронта, утверждают источники WSJ. Они знакомятся с тем, как российские войска решают вопросы логистики, а также учатся принципам ведения войны с использованием беспилотников.

Пхеньян пользуется шансом узнать, как выиграть войну на истощение и победить противника при помощи артиллерии, говорит научный сотрудник по ядерной безопасности в Rand Corporation Бенджмани Р. Янг. «Никакие учения не могут воспроизвести реальный военный опыт, и это может принести дивиденды в случае, если на Корейском полуострове начнется новый конфликт», — говорит эксперт.

До этого КНДР уже отправляла военных в качестве техников в Египет, а также, вероятно, в Сирию и Замбабве, однако отправка тысяч солдат в Украину представляет риск для режима Ким Чен Ына, отметил специалист по Северной Корее из южнокорейского Университета Кукмин Федор Тертицкий.

Источник WSJ в европейской разведке заявил, что Путин заинтересован в росте напряженности на Корейском полуострове, поскольку в этом случае Западу придется столкнуться с еще одним военным конфликтом. В этом случае Украина получит меньше внимания и ресурсов, пояснил он.

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что КНДР намерена отправить четыре бригады военных общей численностью 12 тыс. человек для участия в войне против Украины. Помимо этого на фронт могут отправиться подразделение специального назначения, а также военные летчики, которые будут управлять российскими Су-25 и МиГ-29.

После этого МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле, чтобы обсудить с ним информацию о перемещении северокорейских войск в Россию. В КНДР при этом назвали беспочвенными слухами обвинения Южной Кореи в том, что Пхеньян отправляет солдат в Украину воевать на стороне России.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня в Пхеньяне. В середине октября Путин внес его на ратификацию в Госдуму. Документ состоит из 23 статей и де-факто подразумевает военный альянс. В частности, статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

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