«Морковь с ума сошла» 23.10.2024, 12:47

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Белорусский блогер показал, какой урожай вырастил из «контрабандных» польских семян.

Белорусский блогер похвастался своим урожаем моркови, которая, по его словам, в этом году просто «сошла с ума». Мужчина посетовал, что не знает, куда её девать, ведь в морозилку уже не вмещается «больше 100 кг морковки». Комментаторы не только осыпали мужчину завистливыми ремарками, но охотно поделились опытом хранения обильного урожая, пишет telegraf.news.

Ролик в своём TikTik аккаунте разместил белорусский блогер под ником pavel.valatsuga.

«Посмотритте, что в этом году творится с морковью. Во какую вырастил», — похвастался автор ролика, продемонстрировав огромные корнеплоды длиной в две ладони взрослого мужчины.

Мужчина рассказал, что ничего сверхъестественного для того, чтобы вырастить таких «гигантов» на своём огороде он не предпринимал, а «морковь сошла с ума» попросту. Впрочем, он признался, что в качестве семян использовал «польскую контрабанду» сортов «Нантская» и «Ленка».

Говоря о «контрабанде», мужчина подразумевает действующие правила провоза семян через границу физическими лицами. Дело в том, что горшечные растения, саженца, а также семена в Беларуси относятся к категории товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, и провезти их через границу без соответствующей документации не так просто. Впрочем, импортные семена можно свободно купить в магазинах, если они были легально ввезены предпринимателями после получения соответствующих документов.

Что же до богатого урожая, то в комментариях поделились несколькими способами, которые наравне с заморозкой помогут переработать и сохранить даже большие объёмы корнеплода:

высушить в сушилке, порезав на кубики — объём уменьшается «раз в 20», утверждают комментаторы, а овощ при этом «не теряет своих свойств;

замариновать часть в виде салата «по-корейски«;

спустить в погреб, оставив, например, в ёмкостях в сухим песком;

оставить часть урожая на грядке, не выкапывая, укрыв спанбондом, до весны;

продать часть урожая или вовсе раздать соседям.

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