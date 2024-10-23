«Морковь с ума сошла»
- 23.10.2024, 12:47
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Белорусский блогер показал, какой урожай вырастил из «контрабандных» польских семян.
Белорусский блогер похвастался своим урожаем моркови, которая, по его словам, в этом году просто «сошла с ума». Мужчина посетовал, что не знает, куда её девать, ведь в морозилку уже не вмещается «больше 100 кг морковки». Комментаторы не только осыпали мужчину завистливыми ремарками, но охотно поделились опытом хранения обильного урожая, пишет telegraf.news.
Ролик в своём TikTik аккаунте разместил белорусский блогер под ником pavel.valatsuga.
«Посмотритте, что в этом году творится с морковью. Во какую вырастил», — похвастался автор ролика, продемонстрировав огромные корнеплоды длиной в две ладони взрослого мужчины.
@pavel.valatsuga ♬ оригинальный звук - Pavel Valatsuga
Мужчина рассказал, что ничего сверхъестественного для того, чтобы вырастить таких «гигантов» на своём огороде он не предпринимал, а «морковь сошла с ума» попросту. Впрочем, он признался, что в качестве семян использовал «польскую контрабанду» сортов «Нантская» и «Ленка».
Говоря о «контрабанде», мужчина подразумевает действующие правила провоза семян через границу физическими лицами. Дело в том, что горшечные растения, саженца, а также семена в Беларуси относятся к категории товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, и провезти их через границу без соответствующей документации не так просто. Впрочем, импортные семена можно свободно купить в магазинах, если они были легально ввезены предпринимателями после получения соответствующих документов.
Что же до богатого урожая, то в комментариях поделились несколькими способами, которые наравне с заморозкой помогут переработать и сохранить даже большие объёмы корнеплода:
высушить в сушилке, порезав на кубики — объём уменьшается «раз в 20», утверждают комментаторы, а овощ при этом «не теряет своих свойств;
замариновать часть в виде салата «по-корейски«;
спустить в погреб, оставив, например, в ёмкостях в сухим песком;
оставить часть урожая на грядке, не выкапывая, укрыв спанбондом, до весны;
продать часть урожая или вовсе раздать соседям.