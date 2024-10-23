Генерал-майор СБУ рассказал, есть ли у Украины возможность создать ядерное оружие 3 23.10.2024, 12:49

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Виктор Ягун

И донести его до врага.

Может ли Украина создать ядерное оружие

Что можно использовать в качестве носителя

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун рассказал, есть ли у Украины техническая возможность создать собственное ядерное оружие.

По его словам, создание тактического ядерного оружия не является большой проблемой.

«Сейчас стоит вопрос даже не о создании ядерной боеголовки, а о ее носителе, то есть как донести ее до врага», - сказал Ягун в интервью «Главреду».

По словам эксперта, в качестве носителя можно использовать даже дрон.

«Думаю, если мы вместо тротила поставим в какой-то дрон ядерную боеголовку, он сможет долететь с ней до цели. Это не является проблемой. То есть мы уже параллельно создаем эти носители», - отметил Ягун.

При этом страна-агрессор Россия, используя против Украины Искандеры, Кинжалы и Калибры, может также отправить ими ядерную боеголовку.

«Все это – носители тактического ядерного оружия. То есть во всем, в чем есть боеголовка, она может быть заменена на ядерную», - добавил бывший замглавы СБУ.

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