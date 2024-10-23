Литва вооружается новейшими танками Leopard 2A8 и БМП CV90 23.10.2024, 12:55

Принято окончательное решение.

Литва приняла окончательное решение о закупке немецких танков Leopard 2, что стало важной частью ее стратегического плана по усилению военной мощи.

Об этом решении было объявлено 22 октября Министерством обороны Литвы после заседания Государственного совета по обороне.

«Сегодня Литва приняла ключевые решения по укреплению своей национальной дивизии. Подтверждено решение о приобретении танков Leopard 2 немецкого производства, а также планы по закупке шведских гусеничных боевых машин пехоты CV-90», — говорится в сообщении.

В связи с этим обозреватели Defense Express отметили, что несмотря на то, что точное количество приобретаемых танков не было объявлено, цель состоит в формировании нескольких танковых батальонов. В НАТО стандартный танковый батальон включает 54 машины, что позволяет предположить, что Литва намерена закупить минимум 108 Leopard 2.

По оценкам обозревателей, стоимость Leopard 2A8 для армии Германии составила 29,2 млн евро за единицу, а для Литвы, в случае закупки 108 танков, общая сумма может составить около 3,15 млрд евро.

Это значительная инвестиция, и Литва планирует распределить расходы на несколько этапов, чтобы не только укрепить свои сухопутные войска, но и продолжить закупку современных систем противовоздушной обороны. Литва уже вложила значительные средства в закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS и RBS 70 NG, потратив на этом этапе 323 млн евро.

Дополнительные закупки и стратегические планы Литвы

Кроме танков Leopard 2, Литва планирует приобрести шведские боевые машины пехоты CV90 для двух механизированных батальонов. Стоимость одной машины составляет около 11 млн евро, однако благодаря совместной закупке с другими скандинавскими странами, которые согласились отказаться от отдельных специфических требований, цена может быть снижена. Литва также планирует локализовать производство этих машин, что дополнительно сократит расходы и ускорит их поставки.

Эти меры направлены на реализацию более масштабного плана по созданию полноценной дивизии в литовских сухопутных войсках. Министерство обороны страны впервые заявило о необходимости формирования дивизии в марте 2023 года, объясняя это тем, что дивизия, в отличие от бригад и батальонов, способна вести наступательные операции.

На данный момент в составе сухопутных войск Литвы находится только три механизированные бригады, из которых одна – легкая и формируется из резервистов, а вторая находится на стадии создания. Единственной полностью боеспособной бригадой является 1-я механизированная.

Примечательно, что Литва в настоящее время вообще не располагает танками или гусеничными боевыми машинами пехоты. Из бронетехники в составе армии числятся только 89 колесных бронетранспортеров Boxer в версии Vilka, 214 бронетранспортеров M113A1 и 200 легких тактических машин JLTV. Приобретение Leopard 2 и CV90 поможет значительно усилить обороноспособность страны, а также позволит Литве соответствовать стандартам НАТО и повысить способность к наступательным операциям.

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