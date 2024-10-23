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Лукашенко ждет турбулентность

  • 23.10.2024, 12:59
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Лукашенко ждет турбулентность

Не только в небе.

Лукашенко в Казани встретят с чак-чаком, чтобы было, чем подсластить разговоры о «миллионах сторонников» и великих планах по возвращению миллиардных долгов.

Правда, денег на «выборы» под него пока что не подкинули.

Синоптики подтверждают, что на обратном пути погода может резко ухудшиться, так что возможна сильная турбулентность — но не только в небе.

А в это время в Минск внезапно прилетел министр обороны России.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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