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Reuters: Трамп может обвалить курс евро в случае победы на выборах

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  • 23.10.2024, 13:02
Reuters: Трамп может обвалить курс евро в случае победы на выборах

Согласно прогнозам — на 10%.

Курс что евро может упасть на 10%, что подразумевает падение ниже 1 доллара. По прогнозу Goldman Sachs, это произойдет в случае если Дональд Трамп введет широкомасштабные пошлины и снизит внутренние налоги, если он победит на президентских выборах в США 5 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Бывший президент-республиканец Трамп в настоящее время идет вровень с вице-президентом-демократом Камалой Харрис, но радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, окажет большее влияние на Европу, ключевого торгового партнера как Соединенных Штатов, так и Китая.

Goldman Sachs заявил, что сценарий, при котором республиканцы победят на президентских выборах и в Конгрессе, может привести к повышению тарифов и снижению внутренних налогов, что послужит стимулом для экономики.

Аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл заявил, что 10%-ный тариф США на весь импорт и 20%-ный сбор на китайскую продукцию могут привести к резкому росту доллара и падению евро на 8–10%. Сейчас курс оставляет 1,083 евро/доллар. В последний раз он торговался ниже паритета в ноябре 2022 года.

Обе меры, скорее всего, приведут к росту инфляции, что подразумевает значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.

«Мы ожидаем, что наиболее сильный ответ в долларах будет получен от республиканской кампании, что откроет двери для более значительного повышения тарифов в сочетании с внутренними налоговыми льготами», - написал Кэхилл.

По словам Кэхилла, более узкая торговая война, в ходе которой Трамп введет только дополнительные пошлины против Китая, может привести к падению евро примерно на 3%.

«Успешная победа демократов или раскол в демократическом правительстве, скорее всего, приведут к некоторому первоначальному снижению курса доллара, поскольку рынки переоценивают перспективы более существенных изменений тарифов», - заявили в Goldman Sachs

С начала октября евро упал на 2,7%, поскольку экономика США отдаляется от Европы, а некоторые инвесторы готовятся к повышению пошлин после возможной победы Трампа.

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