СМИ: Израиль использует секретный дрон RA-01 в тайных миссиях 23.10.2024, 13:12

У него может быть реактивный двигатель.

Из документов американской разведки стало известно о существовании секретного израильского беспилотника под названием RA-01, который используется в тайных миссиях. Об этом пишет издание The War Zone со ссылкой на документы, опубликованные в соцсетях.

По словам журналистов, то, что у Израиля может быть по крайней мере «карманный парк» дальнобойных разведывательных и ударных беспилотников вполне логично, до такой степени, что было бы даже странно, если бы в Тель-Авиве никогда не стремились к такой возможности.

Упоминание о RA-01 встречается в секретных документах Национального агентства геопространственной разведки США (NGA). Их подлинность не оспаривалась официальными лицами США. Впервые документы появились в сети на прошлой неделе в проиранском Telegram-канале. Расследование возможной информационной утечки продолжается, но независимых подтверждений этим данным нет.

В документах NGA говорится о наблюдениях с 15 по 16 октября за крупными учениями ВВС Израиля (IAF), которые рассматриваются как часть подготовки к ответному удару на иранские ракетные обстрелы.

В документах NGA не приводятся подробности конструкции RA-01 или возможности беспилотника. Какое значение может иметь номенклатура RA-01, неизвестно.

Под аббревиатурой «RA» может подразумеваться разведывательная и атакующая возможность. Обозначение может быть таким же, которые использует американское разведсообщество. В одном из документов NGA баллистическая ракета воздушного базирования Rocks упоминается как IS02, что также может быть другим внутренним обозначением США.

В отчете NGA нет данных о том, что какие-либо RA-01 действительно замечали, а только о признаках того, что они действовали в упомянутый период в определенной зоне авиабазы Рамон в пустыне Негев.

База Рамон была целью ракетных и беспилотных атак Ирана в апреле, в основном здесь размещаются истребители F-16I Sufa и ударные вертолеты AH-64, но здесь также дислоцировались различные секретные и специализированные подразделения на протяжении многих лет.

Эксперты определили несколько зон на северо-восточной окраине Рамона с общим прямым доступом к одной из двух взлетно-посадочных полос базы, на которой могут размещаться RA-01.

На каждой из огороженных зон есть несколько полукруглых ангаров длиной около 24 метров и шириной 19 метров. В одной из секций также есть прямоугольный ангар, зоны ведут к общей рулежной дорожке, ширина которой составляет чуть более 21 метров. Это может указывать на максимальную длину размаха крыльев RA-01.

Белые треугольники на асфальте выглядят как зоны предупреждения о выбросе реактивной струи двигателя, что может указывать на реактивную тягу. Сооружения, которые видны на карте также могут быть защитными помещениями, где наземный персонал может загружать боеприпасы и прочее.

Присутствие двух огражденных зон может указывать на то, что здесь есть другие секретные типы дронов, помимо RA-01.

У израильского аэрокосмического сектора продолжительная история пионерских разработок по части беспилотной авиации. Израильские компании публично его не демонстрировали свою разработку, но это должно быть в пределах их технических возможностей, отмечают журналисты.

Среди прочего известно, что в 90-х годах Israel Aerospace Industries испытывала концепт высотного дальнобойного беспилотника HA-10 с функциями снижения радиолокационной и инфракрасной сигнатуры. Дрон HA-10 был связан с проектом израильской противоракетной обороны Boost Intercept System (IBIS), который разрабатывался, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты на начальном этапе их полета.

«БПЛА будет летать на высоте от 7 до 15 км, у него будет инфракрасную система отслеживания, лазерный дальномер, каналы передачи данных и от двух до четырех [ракеты класса «воздух-воздух» серии Python]», — говорится в архивах издания Jane’s Strategic Weapon Systems за 2002 год.

Отмечается, что HA-10 разрабатывался с низкими инфракрасными и радиолокационными сигнатурами и должен находиться в полете до 24 часов с полезной нагрузкой 1000 кг.

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