В Беларуси растет количество инсультов 1 23.10.2024, 13:09

Заболеваемость высокая.

Около 40 тысяч человек в Беларуси ежегодно заболевают инсультом, сообщил заведующий неврологическим отделением №5 ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Ярослав Жолнеркевич.

«Заболеваемость в настоящее время пришла к доковидным временам. В 2023 году инсультом заболело более 41 тыс. пациентов. За первое полугодие 2024 года – 20 тысяч», – рассказал Жолнеркевич на пресс-конференции 23 октября. «Заболеваемость высокая», – констатировал он.

Он также сообщил, что в Беларуси действует более 20 неврологических отделений для оказания помощи пациентам с инсультами, из их 11 – межрайонные. В будущем планируется дальнейшее увеличение количества таких центров.

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