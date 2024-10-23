Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2025»
- 23.10.2024, 13:20
Подготовка уже началась.
В Беларуси 23 октября началось совместное заседание генштабов Минобороны Беларуси и России.
«Генеральные штабы наших вооруженных сил начали готовить учения «Запад-2025»,– рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. – Это учение будет главной мерой совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства».
Также Хренин рассказал, что страны продолжают «поддерживать друг друга в поставках необходимых вооружений и военной техники», а в России обучаются более 360 белорусских военных специалистов.