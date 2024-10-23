закрыть
23 октября 2024, среда, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2025»

  • 23.10.2024, 13:20
Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2025»

Подготовка уже началась.

В Беларуси 23 октября началось совместное заседание генштабов Минобороны Беларуси и России.

«Генеральные штабы наших вооруженных сил начали готовить учения «Запад-2025»,– рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. – Это учение будет главной мерой совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Также Хренин рассказал, что страны продолжают «поддерживать друг друга в поставках необходимых вооружений и военной техники», а в России обучаются более 360 белорусских военных специалистов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов