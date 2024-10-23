Данные белорусских банковских карт с удвоенным темпом сливаются в даркнет 23.10.2024, 13:23

1,300

Опубликована шокирующая статистика.

Разработчик программ для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. фиксирует 50% рост публикаций данных скомпрометированных карт белорусских банков.

За год система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence обнаружила 3040 реквизитов скомпрометированных карт белорусских банков, размещенных злоумышленниками в мессенджерах, на форумах или в кардшопах в даркнете, сообщили порталу «Белорусы и рынок» в компании.

Этот показатель на 56,8% превышает данные предшествующего периода с октября 2022 по октябрь 2023, когда системой было выявлено 1939 реквизитов скомпрометированных карт.

По данным F.A.C.C.T., в «паблике» видны лишь около 10% от общего числа скомпрометированных карт, остальные используются непосредственно для хищения денежных средств в мошеннических схемах или проведения сложных и масштабных атак.

Для получения неправомерного доступа к реквизитам банковских карт киберпреступники, как правило, используют фишинг, скам и вредоносное ПО.

Так, злоумышленники создают ссылки на фейковые банковские сайты, платежные формы, страницы подписки на популярные ресурсы. Приманкой для перехода на фишинговые сайты служат поддельные электронные письма и сообщения в мессенджерах, которые кажутся отправленными из доверенных источников.

Не менее частый способ получения реквизитов банковских карт с использованием методов социальной инженерии — поиск жертв на ресурсах, связанных с трудоустройством.

Злоумышленники, выступая под видом работодателей, создают фальшивые вакансии и проводят собеседования, чтобы получить доверие потенциальной жертвы. Они могут даже запрашивать копии паспорта и других документов под предлогом проверки данных. А затем выманивают реквизиты банковских карт, ссылаясь на необходимость их получения для дальнейшего зачисления заработной платы.

Кроме того, для хищения реквизитов банковских карт и других персональных данных, которые хранятся на устройстве жертвы, применяются стилеры для извлечения сохраненных данных из браузеров и других приложений, кейлогеры, перехватывающие вводимые пароли или другие конфиденциальные данные в режиме реального времени, трояны удаленного доступа (RAT)

, которые предоставляют злоумышленникам полный контроль над устройством жертвы.

Еще одним источником реквизитов банковских платежных карт для злоумышленников становятся утечки баз данных компаний, содержащих пользовательскую платежную информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com