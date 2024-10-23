закрыть
23 октября 2024, среда, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что будет, если есть морковь каждый день

  • 23.10.2024, 13:31
Что будет, если есть морковь каждый день

Врачи назвали пять бесспорных преимуществ этого овоща.

Хотя у большинства из нас морковь ассоциируется с ярко-оранжевым цветом, поначалу этот корнеплод был желтым и фиолетовым. В пищу мы чаще всего употребляем именно корень моркови, но ее листья и стебли также съедобны. Морковь считается важным источником пищевых каротинов, закрывая нашу потребность в витамине А, пишет ТСН.

Пищевая ценность моркови (на одну порцию в 80 г):

27 ккал/117 кДж;

0,4 г белков;

0,3 г жиров;

6,2 г углеводов;

3,1 г клетчатки;

142 мг калия;

2 мг витамина С.

Какая польза от моркови для нашего организма

Богатый источник пищевых каротиноидов

Морковь богата растительными соединениями, которые называются каротиноидами: эти соединения накапливаются в корне, части, которую мы едим больше всего. Около 80 процентов каротина в моркови является типом бета-каротина, который часто называют провитамином А, поскольку мы превращаем его в витамин А в нашем кишечнике. Большинство этих каротиноидов содержится в мякоти или наружной части корня, а не в сердцевине.

Каротиноиды играют важную роль в развитии зрения, помогают поддерживать функционирование иммунной системы, они важны для нашей кожи и здорового старения, а также поддерживают наши слизистые оболочки.

Интересно, что когда мы готовим морковь путем жарки, запекания или в микроволновке, мы можем повысить или по крайней мере сохранить содержание каротиноидов в ней. Добавляйте к этому овощу небольшое количество масла, чтобы повысить вашу способность усваивать содержание провитамина А еще лучше.

Способствует балансу холестерина и здоровью сердца

Морковь является источником клетчатки и витамина С, способствующих здоровью сердца и сосудов. Морковь также помогает изменить всасывание холестерина и, следовательно, может улучшить его баланс в организме. Однако большинство этих доказательств происходит от экспериментов на животных, и, чтобы подтвердить его пользу для сердца, необходимы дополнительные исследования.

Может помочь в потере лишнего веса

Морковь обладает низкой калорийностью и является хорошим источником клетчатки. Исследования показали, добавляя в свой рацион морковь, вы можете увеличить чувство сытости. Однако некоторые планы похудения, например диеты с очень низким содержанием углеводов, советуют избегать этого овоща, поскольку в нем содержится много простых углеводов. Следует учесть другие преимущества моркови для здоровья, а также тот факт, что структура, клетчатка и высокое содержание воды в моркови снижают аппетит. Ее природная сладость также может быть полезна для уменьшения употребления сахара в рационе.

Может снизить риск рака

Защитные растительные соединения в моркови связывают с пониженным риском развития рака, хотя пока было проведено мало исследований, которые могли бы этот факт подтвердить. Уменьшение риска может быть связано с тем, что морковь любят люди, которые больше подвержены здоровому питанию, которое богато разными овощами.

Помогает защитить здоровье кишечника

Исследование с участием молодых женщин, которые ели достаточное количество моркови, чтобы получить 15 г клетчатки в день в течение трехнедельного периода, показало, что клетчатка хорошо бродит. Кроме того, исследования подтверждают, что овощ играет роль пребиотика, то есть морковная клетчатка является хорошим источником питания для полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Многие из этих кишечных бактерий производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые пользуются не только кишечником, но и для нашего здоровья в целом.

Кому нельзя употреблять морковь и сколько моркови можно съедать в день

Для большинства людей морковь является безопасной частью сбалансированной и здоровой диеты. Если у вас нет аллергии на этот корнеплод, можете смело добавлять его в свой ежедневный рацион.

Однако чрезмерное употребление моркови может привести к состоянию, которое называется каротинемией, когда кожа приобретает желтоватый оттенок. Употребление около 10 кг в день сырой или вареной моркови также может быть связано (хотя и крайне редко) с нейтропенией (снижением уровня белых кровяных телец) и аменореей (прекращением месячных). Конечно, съесть такое большое количество практически невозможно.

Врачи утверждают, что для получения всех полезных преимуществ моркови следует употреблять 1-2 штуки в день.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов