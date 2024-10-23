Что будет, если есть морковь каждый день 23.10.2024, 13:31

Врачи назвали пять бесспорных преимуществ этого овоща.

Хотя у большинства из нас морковь ассоциируется с ярко-оранжевым цветом, поначалу этот корнеплод был желтым и фиолетовым. В пищу мы чаще всего употребляем именно корень моркови, но ее листья и стебли также съедобны. Морковь считается важным источником пищевых каротинов, закрывая нашу потребность в витамине А, пишет ТСН.

Пищевая ценность моркови (на одну порцию в 80 г):

27 ккал/117 кДж;

0,4 г белков;

0,3 г жиров;

6,2 г углеводов;

3,1 г клетчатки;

142 мг калия;

2 мг витамина С.

Какая польза от моркови для нашего организма

Богатый источник пищевых каротиноидов

Морковь богата растительными соединениями, которые называются каротиноидами: эти соединения накапливаются в корне, части, которую мы едим больше всего. Около 80 процентов каротина в моркови является типом бета-каротина, который часто называют провитамином А, поскольку мы превращаем его в витамин А в нашем кишечнике. Большинство этих каротиноидов содержится в мякоти или наружной части корня, а не в сердцевине.

Каротиноиды играют важную роль в развитии зрения, помогают поддерживать функционирование иммунной системы, они важны для нашей кожи и здорового старения, а также поддерживают наши слизистые оболочки.

Интересно, что когда мы готовим морковь путем жарки, запекания или в микроволновке, мы можем повысить или по крайней мере сохранить содержание каротиноидов в ней. Добавляйте к этому овощу небольшое количество масла, чтобы повысить вашу способность усваивать содержание провитамина А еще лучше.

Способствует балансу холестерина и здоровью сердца

Морковь является источником клетчатки и витамина С, способствующих здоровью сердца и сосудов. Морковь также помогает изменить всасывание холестерина и, следовательно, может улучшить его баланс в организме. Однако большинство этих доказательств происходит от экспериментов на животных, и, чтобы подтвердить его пользу для сердца, необходимы дополнительные исследования.

Может помочь в потере лишнего веса

Морковь обладает низкой калорийностью и является хорошим источником клетчатки. Исследования показали, добавляя в свой рацион морковь, вы можете увеличить чувство сытости. Однако некоторые планы похудения, например диеты с очень низким содержанием углеводов, советуют избегать этого овоща, поскольку в нем содержится много простых углеводов. Следует учесть другие преимущества моркови для здоровья, а также тот факт, что структура, клетчатка и высокое содержание воды в моркови снижают аппетит. Ее природная сладость также может быть полезна для уменьшения употребления сахара в рационе.

Может снизить риск рака

Защитные растительные соединения в моркови связывают с пониженным риском развития рака, хотя пока было проведено мало исследований, которые могли бы этот факт подтвердить. Уменьшение риска может быть связано с тем, что морковь любят люди, которые больше подвержены здоровому питанию, которое богато разными овощами.

Помогает защитить здоровье кишечника

Исследование с участием молодых женщин, которые ели достаточное количество моркови, чтобы получить 15 г клетчатки в день в течение трехнедельного периода, показало, что клетчатка хорошо бродит. Кроме того, исследования подтверждают, что овощ играет роль пребиотика, то есть морковная клетчатка является хорошим источником питания для полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Многие из этих кишечных бактерий производят короткоцепочечные жирные кислоты, которые пользуются не только кишечником, но и для нашего здоровья в целом.

Кому нельзя употреблять морковь и сколько моркови можно съедать в день

Для большинства людей морковь является безопасной частью сбалансированной и здоровой диеты. Если у вас нет аллергии на этот корнеплод, можете смело добавлять его в свой ежедневный рацион.

Однако чрезмерное употребление моркови может привести к состоянию, которое называется каротинемией, когда кожа приобретает желтоватый оттенок. Употребление около 10 кг в день сырой или вареной моркови также может быть связано (хотя и крайне редко) с нейтропенией (снижением уровня белых кровяных телец) и аменореей (прекращением месячных). Конечно, съесть такое большое количество практически невозможно.

Врачи утверждают, что для получения всех полезных преимуществ моркови следует употреблять 1-2 штуки в день.

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