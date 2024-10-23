Генерал-майор СБУ: В Кремле этого боятся 23.10.2024, 13:31

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Виктор Ягун

Россия на пороге социального взрыва.

Большинство россиян (61%), одобряющих деятельность Владимира Путина, выступают за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. Это показал опрос исследовательского проекта «Хроники».

Почему так сильно меняется общественное мнение в РФ? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Я думаю, что холодильник начинает побеждать телевизор, как говорят россияне. Все это имеет больше экономический аспект. Во-вторых, люди чувствуют приближение чего-то важного. Старшие поколения могут сравнить текущую ситуацию с тем, с чем они сталкивались раньше — это похоже на поздний Советский Союз.

А чем закончился поздний Советский Союз для ранней России? Многим не хочется возвращаться в 90-е. И вот пытаются хотя бы на этом уровне остановиться, хотя бы на тех достижениях, которые они уже имеют.

— 43% лояльных к Путину граждан заявляют о необходимости восстановить отношения со странами Запада. Получается, что российская антизападная пропаганда не работает?

— Они же видели все своими глазами: многие россияне побывали на Западе, имеют знакомых там или почувствовали влияние Запада у себя дома. Когда им все это перекрыли, и они представили себя в стране, близкой к Северной Корее, россияне точно не захотели так жить. Поэтому, думаю, это связано с тем, что люди хотят вернуться к той жизни, какой она была до 2022-го или 2014-го года — без проблем ездить, летать и общаться.

Но проблема в другом, не в том, что они хотят этого, а в том, смогут ли? Психология же не поменялась. Если бы в опросе было написано, что да, мы признаем свои ошибки, мы согласны, что надо как-то менять свою психологию, то это было бы, конечно, очень классно. На самом деле это не смена понимания, а просто очередная мимикрия под обстоятельства.

Я жил в Советском Союзе и застал его в более-менее нормальном возрасте. Помню, что говорилось по телевизору, что обсуждали в школе и что говорили дома — это были совершенно разные вещи. И сейчас в России то же самое — дома люди говорят одно, на работе другое, а с телевизора слышат третье. И вот эта разница начинает просто производить диссонанс в их умах.

Поэтому, считаю, что пропаганда просто проигрывает. Не потому что она неэффективна, а потому что достаточно зайти в магазин и увидеть, что там происходит. Вот и все.

— Стоит ли ожидать, что в Кремле обратят внимание на эти цифры?

— Тут очень интересная ситуация, потому что без разрешения Кремля, во-первых, эти цифры бы не появились. Во-вторых, Кремль очень боится всяких социологических изменений в худшую для себя сторону. Это же не просто так они, например, мобилизацию не запускают. Они боятся, что социология будет не в их сторону. Даже несмотря на то, что они там любые выборы нарисуют, любой процент поднимут.

Кремль может ставить кого угодно и где угодно, но они особенно боятся внутренних распрей, которые в какой-то момент могут вспыхнуть. Если котел время от времени не будет сбрасывать пар, он может разорваться от накапливающегося давления.

Поэтому контроль над выпуском этого давления они очень четко контролируют. Я думаю, что они внимательно следят за ситуацией и боятся, чтобы она не вышла на какой-то другой уровень.

— Каким может быть этот уровень?

— Социальный взрыв, не какой-то социально-политический, общественный или гражданский. Социальный взрыв. Если посмотреть на историю, как в России происходили бунты, то они, как правило, не происходили по причине того, что кого-то арестовали или кому-то не дали что-то высказать, а тем более не за свободу слова и волеизъявления. Как правило — водка заканчивалась или хлеба не было. Вот такой социальный взрыв.

Я просто помню, какая реакция была на скандал с яйцами. Это был такой широчайший резонанс, куда там каким-то солдатским матерям с их пленными детьми.

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