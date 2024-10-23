«Россия уже испугалась» 2 23.10.2024, 13:37

4,184

Москва понимает, что у Украины есть возможности для создания такого оружия.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, как бы вела себя Россия, если бы Украина действительно начала создавать собственное ядерное оружие.

По его словам, Россия уже испугалась.

«В Государственной думе РФ уже сказали, что все это блеф, это невозможно, что Украина не способна создать ядерное оружие, что у нее нет технических возможностей. Такая реакция - признак испуга. Если бы россияне не восприняли информацию BILD серьезно, они бы продолжали свою риторику - мол, «а мы же говорили, что украинцы могут свою бомбу создать», «мы же вас предупреждали о ядерной безопасности», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт отметил, что Россия испугалась, потому что там понимают: у нас есть и ученые, и разработки, и даже учебный реактор.

«У нас было три учебных реактора: в Севастополе, Харькове и Киеве. По крайней мере, киевский реактор работает. Веду к тому, что у Украины действительно есть возможности для создания ядерного оружия. И Россия это понимает. Да, мы не сделаем какого-то прорыва, не будем догонять Россию вместе с Китаем. Но сделать какую-то ядерную «вундервафлю» и куда-то ее отправить - можем спокойно, если они нас очень достанут», - подчеркнул Ягун.

Он также ответил, заставит ли это Россию прекратить войну.

«Россия не может прекратить войну, разве что произойдет что-то внутри нее самой. Вспомните опыт Первой мировой войны: что произошло тогда с Россией - ничего, просто царя не стало, вместе с его правительством. А так, это ничего бы не изменило в действиях России. Впрочем, уже то, что Россия испугалась, является знаковым. К тому же она очень боится того, что Запад в ответ на такую риторику Киева начнет помогать должным образом в войне до победы», - подытожил бывший замглавы СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com