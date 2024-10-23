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БГУ падает в бездну

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  • 23.10.2024, 13:41
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БГУ падает в бездну

Обновился рейтинг лучших вузов мира.

БГУ за год провалился на несколько сотен позиций в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education 2025. 

Еще год назад ведущий вуз страны входил в группу 1201-1500, сейчас же БГУ опустился в группу 1501+, заметило «Еврорадио».

Единственной хорошей новостью для Беларуси стало включение ГрГМУ и ВГТУ в список вузов-кандидатов в рейтинг.

Сейчас такой статус имеют сразу 8 белорусских вузов: БГУИР, БГМУ, ГомГМУ, ГрГУ имени Я. Купалы, ГГУ имени Ф. Скорины и Университет гражданской защиты МЧС.

 

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