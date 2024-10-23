закрыть
23 октября 2024, среда, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва вложит миллионы евро в производство украинской ракеты «Паляница»

  • 23.10.2024, 13:45
  • 1,634
Литва вложит миллионы евро в производство украинской ракеты «Паляница»

По датской модели.

Литва по примеру Дании инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона «Паляница».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, соответствующий механизм прямого финансирования производства обсудили заместитель главы МО Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и его литовская коллега Моника Королевиене.

«Получение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру «датской модели» будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия», - отметил Боев.

Он поблагодарил Литву за лидерство в рамках Коалиции разминирования и участие в Коалиции дронов. Корольовиене подчеркнула, что Вильнюс остается преданным партнером Киева и хочет эффективно помогать.

«Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них», - говорит заместитель министра национальной обороны Литвы.

Как отмечается, в ближайшее время ожидается приезд в Украину министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов