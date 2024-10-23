Литва вложит миллионы евро в производство украинской ракеты «Паляница» 23.10.2024, 13:45

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По датской модели.

Литва по примеру Дании инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона «Паляница».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, соответствующий механизм прямого финансирования производства обсудили заместитель главы МО Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и его литовская коллега Моника Королевиене.

«Получение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру «датской модели» будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия», - отметил Боев.

Он поблагодарил Литву за лидерство в рамках Коалиции разминирования и участие в Коалиции дронов. Корольовиене подчеркнула, что Вильнюс остается преданным партнером Киева и хочет эффективно помогать.

«Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них», - говорит заместитель министра национальной обороны Литвы.

Как отмечается, в ближайшее время ожидается приезд в Украину министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса.

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