Жалкое зрелище2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 23.10.2024, 13:54
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Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным.
У стартовавшего в Казани съезда БРИКС есть одна ключевая проблема — непонятно для чего и зачем он вообще собран.
Фактически это банальная тусовка на которой ничего серьезного принято не будет.
Посидят, попьют чай с чак-чаком, обсудят волнующих Кремль квадроберов и разъедутся по домам. Через неделю никто из его участников и не вспомнит, что данное мероприятие должно было «разделить мир на ДО и ПОСЛЕ», как писала пропаганда.
Но, позитивную повестку нужно как-то создавать, поэтому: «к нам приехали первые лица КНР и Индии! Представляете? Сами Си и Моди! Вы это видели?!»
Жалкое зрелище, но чем бы престарелого дедушку не тешили, лишь бы совсем в уныние не впал.
Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным. Иначе деньги на билеты были потрачены совсем в пустую, как и время, а это ведь самый ценный ресурс.
Телеграм-канал «Запретное мнение»