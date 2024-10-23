Жалкое зрелище 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

23.10.2024, 13:54

5,236

Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным.

У стартовавшего в Казани съезда БРИКС есть одна ключевая проблема — непонятно для чего и зачем он вообще собран.

Фактически это банальная тусовка на которой ничего серьезного принято не будет.

Посидят, попьют чай с чак-чаком, обсудят волнующих Кремль квадроберов и разъедутся по домам. Через неделю никто из его участников и не вспомнит, что данное мероприятие должно было «разделить мир на ДО и ПОСЛЕ», как писала пропаганда.

Но, позитивную повестку нужно как-то создавать, поэтому: «к нам приехали первые лица КНР и Индии! Представляете? Сами Си и Моди! Вы это видели?!»

Жалкое зрелище, но чем бы престарелого дедушку не тешили, лишь бы совсем в уныние не впал.

Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным. Иначе деньги на билеты были потрачены совсем в пустую, как и время, а это ведь самый ценный ресурс.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com