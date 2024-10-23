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Жалкое зрелище

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 23.10.2024, 13:54
  • 5,236
Жалкое зрелище

Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным.

У стартовавшего в Казани съезда БРИКС есть одна ключевая проблема — непонятно для чего и зачем он вообще собран.

Фактически это банальная тусовка на которой ничего серьезного принято не будет.

Посидят, попьют чай с чак-чаком, обсудят волнующих Кремль квадроберов и разъедутся по домам. Через неделю никто из его участников и не вспомнит, что данное мероприятие должно было «разделить мир на ДО и ПОСЛЕ», как писала пропаганда.

Но, позитивную повестку нужно как-то создавать, поэтому: «к нам приехали первые лица КНР и Индии! Представляете? Сами Си и Моди! Вы это видели?!»

Жалкое зрелище, но чем бы престарелого дедушку не тешили, лишь бы совсем в уныние не впал.

Остается надеяться, что хотя бы чак-чак был действительно вкусным. Иначе деньги на билеты были потрачены совсем в пустую, как и время, а это ведь самый ценный ресурс.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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